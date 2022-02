Kinderklinik Neuburg: Ist Ingolstadt der bessere Standort?

Plus Kinderärzte aus Ingolstadt plädieren dafür, dass die Kinderklinik ans Klinikum angeschlossen werden sollte. Wie stehen Mediziner und Fachkräfte aus Neuburg dazu?

Mit dem anstehenden Verkauf des Neuburger Krankenhauses wird aktuell auch über die Zukunft der Gesundheitsversorgung von Frühchen und Kindern debattiert. Kinder- und Jugendärzte aus Ingolstadt plädieren dafür, dass die Neuburger Kinderklinik an das Klinikum Ingolstadt angeschlossen werden soll. Ihre Argumente haben sie dieser Tage in einem Positionspapier Ingolstadts OB Christian Scharpf dargestellt.