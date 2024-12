Kinopalast Neuburg erneut ausgezeichnet

Der Kinopalast Neuburg wurde auch dieses Jahr mit einer Kinoprogrammprämie für das Filmjahr 2023 von Medienminister Dr. Florian Herrmann ausgezeichnet. Der Neuburger Kinopalast gehört somit zu den 79 ausgezeichneten bayrischen Kinos, mit dem besten kuratierten und hervorragend ausgewählten Kinoprogramm im Spieljahr 2023.

„Die täglichen Bemühungen, das Kino als Kulturort zu festigen, das Kulturgut Film nach Außen zu tragen, und daneben unserem Motto ,Große Kino-Momente erwarten Dich‘ gerecht zu werden, ist dieser Preis eine Bestätigung und eine große Auszeichnung für unsere Arbeit hier in Neuburg“, sagt Kinobetreiber Roland Harsch, „Ich möchte an dieser Stelle dem Freistaat Bayern für seine Unterstützung in Form von Projektförderungen und Programmprämien danken, denn somit sind wir in der Lage, in unser Kino zu investieren und nachhaltig zu modernisieren und das Kino fit für die nächsten Jahrzehnte zu halten.“ Die 7500 Euro werden die Kinobetreiber in die Modernisierung der neuen stromsparenden LED-Beleuchtung im Kino 2 verwenden.

Mit 800.000 Euro prämiert der FFF Bayern 79 Kinos für ihr Filmprogramm des Vorjahres. Medienminister Herrmann hob bei der Verleihung in Nürnberg die Bedeutung einer vitalen und vielfältigen Kinolandschaft hervor: „Nirgendwo erlebt man Filme besser als im Kino. Das sind sehr emotionsgeladene und einprägsame Erlebnisse, an die man lange zurückdenkt. Kinos sind nicht nur kulturelle und zwischenmenschliche Begegnungsstätten mit einzigartigem Flair, sondern auch eine Bereicherung unserer kulturellen Vielfalt. Besonders Programmkinos leisten einen wertvollen Beitrag zur Kulturszene, den andere nicht ersetzen können.“

Mit Blick auf die staatliche Filmförderung verwies Herrmann auf die Notwendigkeit der Umsetzung von FFG, Anreizmodell und einer Investitionsverpflichtung mit Augenmaß. „Es braucht eine Erhöhung der Fördermittel des Bundes zugunsten des Verleihs und der Kinobetriebe, um die Verwertungskette Kino zu stärken. Wir wollen, dass Top-Filme weiter bei uns gedreht werden und die Kinos und Arbeitsplätze erhalten bleiben.“ (AZ)