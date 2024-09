Klinikclowns besuchen zum Weltkindertag das Neuburger Krankenhaus

Der Weltkindertag, der auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam macht, wird jedes Jahr am 20. September gefeiert. Hierzu wurden die Patientinnen und Patienten in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie im Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg und am Standort in Ingolstadt überrascht.

Für Unterhaltung, Spaß und Staunen sorgten in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Klinikclowns, welche die kleinen Patientinnen und Patienten mit lustigen Aktionen, Geschenken und Süßigkeiten überraschten. Die Kinder und Jugendlichen in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie durften sich währenddessen über einen tollen Nachmittag voller Unterhaltung und spannenden Interaktionen freuen.

Weltkindertag: Klinikclowns besuchen Ameos Klinikum in Neuburg

Der 70. Weltkindertag fand in diesem Jahr unter dem Motto „Mit Kinderrechten in die Zukunft“ statt. Zu dem Tag rufen das Deutsche Kinderhilfswerk und Unicef Deutschland die Politik und Gesellschaft dazu auf, die in der UN-Kinderrechtskonvention festgehaltenen Kinderrechte vollständig umzusetzen. Dazu finden bundesweit Demonstrationen, Feste und weitere Veranstaltungen für Kinder und Familien statt, die auf die Lage von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen.

„Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen muss mehr im Fokus stehen und es ist erforderlich, dass die notwendigen Strukturen dafür geschaffen werden. Kinderrechte sind essenziell für das Wohlergehen der jungen Menschen“, betont Dr. Daniel Vilser, Chefarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg und am Standort Ingolstadt. (AZ)