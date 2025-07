Körperverletzung am Schloßfest: Mann schlägt anderem mit der Faust ins Gesicht

Am 27. Juni zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr ist es während des Schloßfests in der Amalienstraße in Neuburg zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 31-Jähriger hatte laut Angaben der Polizei zunächst mit einem 34-Jährigen eine Meinungsverschiedenheit.

Der 31-Jährige erlitt eine blutige Lippe und ein Hämatom am Auge

Der 31-Jährige wurde hierbei zunehmend aggressiv und schlug schließlich dem Älteren ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch eine blutige Lippe und ein Hämatom am Auge. Der Geschädigte erstattete am 30. Juni bei der Polizei Neuburg Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)