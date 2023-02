Krankenschwester soll Impfnachweis der Tochter gefälscht haben

Plus Eine Krankenschwester steht wegen falscher Einträge in einem Impfpass vor Gericht. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnräume fanden die Ermittler zudem Drogen.

Die letzten Corona-Beschränkungen laufen langsam aus, die Gerichte wird das Thema voraussichtlich noch eine Weile beschäftigen: Eine Krankenschwester aus Neuburg steht wegen gefälschter Eintragungen in einen Impfpass vor Gericht. Der Frau wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in einen Blankoimpfpass zwei vermeintliche Corona-Schutzimpfungen eingetragen zu haben. Das Dokument ist auf den Namen ihrer Tochter ausgestellt. Durch den Impfpass sollte die Tochter es im Alltag leichter haben und durch Corona-Einlasskontrollen kommen. Nur geimpfte oder genesene Personen hatten im Winter 2021/2022 zu bestimmten Innenräumen Zutritt.