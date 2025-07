Laut und lustig ging es vor Kurzem im Bücherturm zu: Die Kinderbuchautorin Anja Janotta präsentierte ihr druckfrisches Buch „Krawall im Klassenzimmer“ im Rahmen einer Premierenlesung – und die rund 45 Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klasse der Grundschule am Schwalbanger durften als erste überhaupt in die neue Geschichte eintauchen. Mit viel Witz, Charme und einem spannenden Quiz zog Janotta ihr junges Publikum vom ersten Satz an in den Bann. Bereits der Buchtitel sorgte für neugierige Blicke und kichernde Vorfreude. „Die Kinder waren mit vollem Herzen dabei – es wurde gelacht, gefragt, mitgeraten“ berichtet die Leiterin des Bücherturms, Stefanie Martin, die die Premierenlesung über ein Gewinnspiel mit Anja Janotta gewonnen hat. „Eine wunderbare Gelegenheit, Literatur lebendig zu erleben!“ Krawall im Klassenzimmer, das am selben Tag offiziell im Handel erschienen ist, erzählt von zwei Schulklassen im Streichewettstreit: Bald steht die Schule kopf und keiner ist mehr vor dem nächsten Streich sicher! Die Autorin, bekannt durch erfolgreiche Kinderbücher wie „Die Isar-Detektive“ oder „Fanny und der fast perfekte Fee“, freute sich über das große Interesse der Kinder. Die Geschichten, die die Kinder (und Lehrer) während der Lesung erzählen, seien oft Inspiration für neue Bücher. Zum Abschluss der Lesung gab es für alle Kinder noch eine Autogrammkarte und – ein blaues Auge. Was es damit auf sich hat? Das gilt es selbst herauszufinden.

