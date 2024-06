VR-Bank Neuburg-Rain kommt gut durch die Wirtschaftskrise

Plus Trotz wirtschaftlicher Flaute kann die VR-Bank Neuburg-Rain ihre Geschäfte weiter steigern. Kunden legen dort ihr Geld erfolgreich an, die Nachfrage nach Krediten ist jedoch eingebrochen.

„Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele!“ Das Manifest von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen bei der Gründung der Genossenschaftsbanken im Jahr 1862 stand wie ein roter Faden über der turnusgemäßen Vertreterversammlung der VR-Bank Neuburg-Rain in ihrem neuen Verwaltungsgebäude im Oberhausener Ortsteil Kreut. Am 5. März 1899 als „Spar- und Darlehenskasse Ried bei Neuburg a. D.“ mit 45 Mitgliedern gegründet, hat die Bank im Laufe der folgenden 125 Jahre einen fürwahr rasanten Aufstieg vollzogen.

Heute gehören dem Geldinstitut 22.000 Mitglieder an, seit dem 100. Geburtstag 1999 gab es allein vier Fusionen, die bislang letzte 2016 mit der Raiffeisenbank Rain. Dass die VR-Bank trotz eines allgemein gedämpften Wirtschaftsumfeldes auch 2023 wieder positive Zahlen vorlegen kann und zuversichtlich in die Zukunft blickt, erläuterten jetzt die Vorstände Roland Gieß und Bernd Bengel sowie Aufsichtsratsvorsitzender Xaver Oßwald vor den knapp 100 Vertretern.