Neuburg

20:00 Uhr

Kühlere Räume und Schließungen: Wie Neuburg Energie sparen möchte

Das Neuburger Parkbad muss im kommenden Herbst und Winter wohl geschlossen bleiben. Auch in anderen Einrichtungen will die Stadt Energie sparen. Muss etwa das Stadttheater zur Not schließen?

Plus Das Neuburger Parkbad muss geschlossen bleiben - eine viel diskutierte Entscheidung. Nun geht es um die Zukunft des Bads – und darum, welche weiteren Einrichtungen schließen könnten.

Von Andreas Zidar und Anna Hecker

Diese Nachricht hat am Dienstag eingeschlagen. Das Neuburger Parkbad wird in diesem Winter wohl nicht öffnen. Eine Entscheidung, die Vertreter lokaler Vereine in Unruhe versetzt, aber auch in der Stadtpolitik für Diskussionen sorgt. Natürlich war das Parkbad, das aus Energiesparmaßnahmen heuer voraussichtlich geschlossen bleibt, auch Thema im Werkausschuss am Dienstagabend – und es ging um weit mehr als nur das Hallenbad.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .