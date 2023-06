Neuburg

vor 33 Min.

Long-Covid-Zentrum an Neuburger Kinderklinik startet mit hoher Nachfrage

Dr. Daniel Vilser, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Ameos Klinikum St. Elisabeth in Neuburg, führt dort ein Long-Covid-Zentrum.

Plus Seit sechs Wochen werden an der Neuburger Ameos Klinik Jugendliche mit Long Covid behandelt. "Der Bedarf ist enorm", sagt der renommierte Chefarzt Dr. Daniel Vilser.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Schmerzen, die nicht enden wollen. Die nächste Treppe zu schaffen, fühlt sich an wie ein Marathonlauf. Nachts erholsam zu schlafen, ist lange her – wahrscheinlich seit der Corona-Infektion, die das Leben dieser Kinder und Jugendlichen völlig verändert hat. In ihrem Alter sollten sie eigentlich fit sein wie später nie mehr. Doch sie leiden an Long Covid. Und sie sind auf der Suche nach medizinischer Hilfe, deshalb kommen sie in die Ameos Klinik nach Neuburg.

Seit 1. Mai dieses Jahres gibt es hier ein "pädiatrische Zentrum für Long Covid". Bereits jetzt sind drei Jugendliche stationär aufgenommen, weitere werden ambulant behandelt und es gibt 15 weitere Anmeldungen. "Es hat uns selbst überrascht, welcher Bedarf in der Region vorhanden ist", sagt Dr. Daniel Vilser. Der Chefarzt der Kinderklinik leitet auch das Long-Covid-Zentrum und geht davon aus, dass er und sein Team pro Woche zwei bis drei Betroffene behandeln können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen