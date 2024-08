Luftwaffengeschwader 74 testet neues GPS-Anflugverfahren mit erhöhtem Flugverkehr

Die Flugbetriebsstaffel des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 erprobt ein neues Anflugverfahren. Dabei entsteht zwischen dem 19. und 23. August zusätzlich zum militärischen Flugbetrieb ein erhöhtes Flugaufkommen durch Vermessungsflugzeuge.

Neues GPS-Anflugverfahren beim TaktLwG 74 in Neuburg erprobt

Das neue Anflugverfahren basiert auf moderner GPS-Technologie und verspricht durch direktere Flugwege unter anderem eine geringere Lärmbelastung über der Stadt Neuburg. Parallel dazu erfolgen in jener Woche Trainingsflüge für die Schulung von Fluglotsen.

Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)