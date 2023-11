Mahnwache in Neuburg nach Raketenanschlag in der Ukraine

Nach dem Raketenanschlag auf das ukrainische Hrosa finden in Neuburg ein ökumenischer Gedenkgottesdienst und anschließend eine Mahnwache statt.

Der Raketenanschlag auf das ukrainische Hrosa hat Stefan Schenkelberg dazu verleitet, in Neuburg einen ökumenischen Gedenkgottesdienst mit musikalischer Begleitung und anschließender Mahnwache zu organisieren. In der Studienkirche sollen am Dienstag, 7. November, um 17.30 Uhr Ansprachen gehalten und bei der anschließenden Mahnwache an der Friedenssäule Bilder der Getöteten ausgehängt werden.

"Aus einer Zahl werden dabei Menschen" erklärt Pfarrer Herbert Kohler. Vor kurzem gab es in einem ukrainischen Dorf einen Raketenanschlag auf eine Trauergemeinschaft für einen gefallenen Soldaten. "Dabei wurde ungefähr ein Drittel des Dorfes getötet, alles Zivilisten." Er und seine Kollegen wollen nun den Opfern des Anschlags mit Friedensgebeten und einer Mahnwache gedenken.

Gedenkgottesdienst und Mahnwache in Neuburger Studienkirche

Kohler wurde in das Projekt von Hauptorganisator Stefan Schenkelberg einbezogen. Die Idee dafür hatte Schenkelberg, als er in einer Nürnberger Kirche einige Menschen bei Friedensgebeten sah. Aber schon bald vergrößerte sich die Gruppe. Valeria Hubareva traf Schenkelberg zufällig in Ingolstadt, wo sie ihn als Straßenmusikerin mit ihrer Geige begeisterte. Im Gespräch mit ihr stellte sich heraus, dass Hubareva selbst aus der Ukraine stammt. In der St. Ursula-Kapelle wird sie die Gäste mit ihrer Geigenmusik begleiten.

Im Internet stieß Schenkelberg auf der Suche nach weiteren Verbündeten schließlich auf Andrea Hippa und Olga Mayr, die beide Mitglieder im Verein "Blau-gelbes Herz" sind. Weiterer Unterstützer des Projekts ist außerdem Pfarrer Jürgen Bogenreuther aus Neuburg.

Am Dienstag wird in der Studienkirche jedoch nicht nur gebetet. Es sollen auch Reden gehalten werden, durch die sich Menschen über die Ereignisse in der Ukraine austauschen. Anschließend findet bei gutem Wetter die Mahnwache im Freien bei der Friedenssäule am Wolfgang-Wilhelm-Platz statt. Dabei werden Bilder der Verstorbenen ausgehängt, sodass man beim Gedenken an sie nicht nur Zahlen vor Augen hat, sondern auch weiß, dass jede Zahl für einen Menschen steht, der bei dem Anschlag sein Leben gelassen hat.