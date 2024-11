Mann fährt Auto an und dann davon

Am Parkplatz eines Geschäftes in der Berliner Straße in Neuburg kam es am Samstag um 10.30 Uhr zur Beschädigung eines geparkten Autos. Durch die Tür des Verursacherfahrzeuges entstand eine Lackabplatzung an der Tür des geparkten BMW, berichtet die Polizei. Der männliche Verursacher entfernte sich jedoch mit seinem Fahrzeug, ohne die Feststellung seiner Person sowie der Beteiligung am Unfall zu ermöglichen. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten und Angaben zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuburg unter 08431/6711-0 zu melden. (AZ)

