Matthias Brendel hört als Chef der Neuburger Wasserwacht auf

Die Neuburger Wasserwacht bekommt einen neuen Vorsitzenden. Der aktuelle Chef, Matthias Brendel, wird nach acht Jahren sein Amt niederlegen. Das bestätigt der 39-Jährige auf Nachfrage unserer Redaktion. Als Grund für seinen Rückzug nennt er familiäre Gründe. Brendel ist Vater eines zwei- und eines fünfjährigen Kindes, auch beruflich ist er als Rektor der Grundschule Berg im Gau gefordert. Er wolle seine Zeit flexibler gestalten und das Familiäre in den Vordergrund stellen. Der Posten des Vorsitzenden sei vor diesem Hintergrund nicht mit dem Anspruch zu erfüllen, den er an sich selbst stelle, so Brendel.

Neuburger Wasserwacht: Matthias Brendel hört als Vorsitzender auf

Rückblickend sagt er über seine Zeit an der Spitze der Neuburger Wasserwacht: „Es war anstrengend, aber wahnsinnig schön.“ Brendel verantwortete in seiner Amtszeit einige besondere Ereignisse. 2018 musste das Donauschwimmen zum ersten Mal in seiner Geschichte aufgrund des hohen Pegelstandes der Donau abgesagt werden. Nach der Corona-Pandemie konnte im vergangenen Jahr Europas größtes Winterschwimmen trotz Hochwassers zwar stattfinden, die Strecke wurde jedoch halbiert. Dazu kamen die Jubiläen zu 50 Jahre Donauschwimmen und 75 Jahre Neuburger Wasserwacht. „Es war eine sehr schöne Zeit, das möchte ich nicht missen“, erinnert sich Brendel an die vielen Events der vergangenen Jahre.

Das anstehende Donauschwimmen am Samstag, 25. Januar, wird für Brendel das letzte als Chef-Organisator. Sein Wunsch: „Ich möchte einfach mal wieder ein normales Donauschwimmen erleben.“ Also ohne Hochwasser, ohne verkürzte Strecke, und das am besten bei schönem Wetter. „Das ist alles, was ich mir wünsche.“

Neuwahlen bei der Neuburger Wasserwacht am 20. Februar

Auf einer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 20. Februar, um 20 Uhr im Haus der Wasserwacht wird der Vorstand der Wasserwacht neu gewählt. Laut Brendel stehen für alle Vorstandsposten Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung. Wer ihm als Vorsitzender folgen soll, sei noch nicht spruchreif. Er selbst will sich weiterhin als Teil des Vorstands engagieren - nur eben nicht mehr an der Spitze, kündigt Brendel an.