Mauer beschädigt und geflüchtet

In der Mathias-Bauer-Straße in Neuburg kam es am Mittwoch gegen 13.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, wie die Polizei nun mitteilt. Ein bislang Unbekannter touchierte offensichtlich beim Vorbeifahren die Mauer am Grundstück einer 65-jährigen Neuburgerin. Dabei brachen Steinplatten aus der Mauer heraus, der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Möglicherweise kommt als Verursacher ein grauer Lastwagen in Frage, der zur gleichen Zeit an dem Grundstück vorbei fuhr. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08431/67110 erbeten. (AZ)

