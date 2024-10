Mehr Platz für Mitglieder und Besucher: Das Brückenkollektiv zieht um

Was lange währt, wird endlich gut - so in etwa könnte man die Suche des Neuburger Brückenkollektivs nach neuen Räumlichkeiten umschreiben. Denn der Wunsch nach einer neuen Heimat besteht schon lange. Die Räume am Schlagbrückchen platzen längst aus allen Nähten, für Ausstellungen, Lesungen oder andere kulturelle Veranstaltungen war die kleine Bürofläche eigentlich noch nie so richtig geeignet. Also suchte Vorsitzender Tobias Albrecht schon seit Jahren nach einer neuen Bleibe für den jungen Verein. Mit innovativen Ideen sollte so die Innenstadt belebt werden. Und endlich kann der Verein verkünden: Eine neue Bleibe ist gefunden.

