Mehrere Unfallfluchten in Neuburg

Gleich mehrere Verkehrsunfallfluchten wurden am Donnerstag bei der Polizei in Neuburg zur Anzeige gebracht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Bahnhofstraße der linke Außenspiegel eines grauen VW Bora abgefahren. Das Fahrzeug war dort in Fahrtrichtung Bürgermeister-Sing-Straße abgestellt. Donnerstagnachmittag wurde der Schaden in Höhe von rund 150 Euro festgestellt. Im gleichen Zeitraum wurde in der Sudetenlandstraße ein schwarzer VW Passat angefahren. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie einen Schaden an der hinteren linken Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Unbekannter streift 63-Jährige in der Ostendstraße und fährt weiter

In der Ostendstraße kam es Donnerstagvormittag zu einem Streifschaden. Eine 63-jährige Autofahrerin aus Ingolstadt war dort gegen 10.45 Uhr in Richtung Sudetenlandstraße unterwegs, als ihr ein roter Wagen mit gelbem Anhänger entgegenkam. Beim Vorbeifahren streifte der Anhänger die hintere linke Fahrzeugseite der 63-Jährigen. Der Fahrer des roten Wagens fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Wagen der Ingolstädterin entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)