Mehrfaches Jubiläum in der Galerie Nassler

70 Jahre Glaserei, 65 Jahre Galerie, 65 Jahre Barbara. Das Jubiläumsjahr 2025 ist für die Galerie Nassler etwas ganz Besonderes. In diesem Jahr sollen viele bekannte Künstler die Räume der Galerie schmücken, Inhaberin Barbara Nassler erzählt über die Vergangenheit und ihre Eindrücke aus der Kunstwelt.

Seit ihrem zehnten Lebensjahr wurde sie von ihren Eltern auf Kunstmessen mitgenommen, damals seien vor allem Motive von Pferdefuhrwerken, Gebirgen oder Blumen beliebt gewesen. Die kunstaffine Galeriebetreiberin hat seitdem viele Kontakte in der Szene geknüpft, Stars wie Udo Lindenberg oder Otto Waalkes sind dabei.

An ihre erste Interaktion mit Waalkes erinnert sich die noch 64-Jährige gut: Er habe sie 2017 bei einem Event in Hamburg versetzt und erschien wohl auch am verschobenen Termin zu spät. An einem Garagendeck in Hamburg erkannte Nassler die Kultlegende und pfiff ihm hinterher. „Otto, so gehts nicht, wenn du die Frauen immer versetzt!“, rief Nassler nach eigener Aussage ihm hinterher. Die Kunstverkäuferin wollte eigentlich am selben Tag noch nach Neuburg zurück, bekam allerdings von Waalkes nach der Interaktion einen Privattermin am Folgetag, zu dem er offenbar pünktlich erschien. Bis heute sind die beiden in Kontakt, viele Drucke von Waalkes‘ Motiven können nach wie vor in der Galerie in Neuburg erworben werden.

Barbara Nassler feiert 65 Jahre Kunst in Neuburg und berühmte Begegnungen

Udo Lindenberg war damals 2007 die erste große bekannte Person, deren originale Bilder in der Galerie Nassler ausgestellt wurden. Nassler erzählt allerdings, dass die Reaktion auf die exklusive Kunst zu dieser Zeit eher mau war. Nicht aus Präferenzgründen, die Neuburgerinnen und Neuburger hätten schlichtweg nicht geglaubt, dass Originale von Udo Lindenberg in Neuburg zum Verkauf stehen würden.

Nassler liebt die Kunst, die in ihrer Galerie ausgestellt wird. Sie selbst hat laut eigener Aussage sowohl moderne Pop-Art-Bilder, wie sie momentan in der Galerie nahe des Schrannenplatzes ausgestellt werden, zu Hause, als auch ältere Motive ähnlich der Pferde und Blumen aus ihrer Kindheit. Ein wenig Schmerz brachte es ihr wohl schon, als ein Motiv ihres Hundes Wölfchen über die Verkaufstheke des Ladens ging. Ansonsten ist die Kunstverkäuferin bei den in ihrer Galerie ausgestellten Motiven nicht wählerisch. Dort sitzt sie gerne nach einem langen Tag und begutachtet die Werke in Ruhe. „Ein Bild muss einem gut tun“, sagt die 64-Jährige. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage unter www.galerie-nassler.de/ im Internet.