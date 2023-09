Neuburg

Michele Deistler heißt die Nachfolgerin im Natur-Laden

Plus In Neuburgs Natur-Laden in der Markthalle wechselt zum 1. September die Besitzerin. Was die 37-Jährige verändern und beibehalten möchte.

Michele Deistler heißt die neue gute Seele im Natur-Laden, sie übernimmt das Geschäft von Ursula Kober zum September. Nach 41 Jahren übergibt die Öko-Pionierin ihr Geschäft an ein bekanntes Gesicht in der Neuburger Markthalle.

Was in einem Gespräch mit Michele Deistlers Mutter aufkam, ist innerhalb von wenigen Monaten wahr geworden. Ursula Kober erzählt, sie habe im April mit Martina Deistler über das bevorstehende Ende des Natur-Ladens und ihre Suche nach einem Nachfolger gesprochen. "Das wäre was für unsere Tochter Michele", habe sie zu Kober gesagt - und so kam der Stein ins Rollen. Michele Deistler, 37 Jahre und gelernte Chemielaborantin, kennt Kober bereits seit fünf Jahren und spielte schon länger mit dem Gedanken sich beruflich umzuorientieren. So entschied sie sich recht schnell für den Natur-Laden. Kober bezeichnet dies als Zeichen, es habe so sein sollen. Denn, entgegen Kobers ersten Befürchtungen, sie müsse den Laden nach 41 Jahren schließen, hat sich relativ zügig eine Nachfolgerin gefunden. Zum 1. September übernimmt Michele Deistler das Traditionsgeschäft.

