Mit bewährter Spitze zu Schlossweihnacht und Schloßfest

Schon seit 2004 steht er an der Spitze des Neuburger Verkehrsvereins: Friedhelm Lahn feiert in diesem Jahr sozusagen seinen 20. Geburtstag als Vorsitzender des Vereins, der sich in der Stadt vor allem einen Namen durch das Schloßfest gemacht hat. Und mit ihm will der Verkehrsverein auch in die Zukunft gehen. In der jüngsten Versammlung standen Neuwahlen auf dem Programm - ebenso wie ein Blick auf die vielen Projekte, um die sich das Vereinsleben aktuell dreht.

Viele hundert Stunden an Arbeit leistet das Schloßfest-Komitee alle zwei Jahre, wenn das größte Renaissance-Fest Deutschlands die Neuburger Altstadt in ein historisches Spektakel verwandelt. Dass das zehnköpfige Team trotz der vielen Stunden die Arbeit mit Herzblut verrichtet, zeigte sich nun daran, dass sich alle Mitglieder bei den Wahlen wieder aufstellen ließen. Mit jeweils großer Mehrheit wurde Friedhelm Lahn als Vorsitzender bestätigt, seine zwei Stellvertreter heißen auch weiterhin Manfred Neumaier und Ralf Dier. Susanne Klimosch-Kreitmeier bleibt Kassierin, ihre Stellvertreterin ist weiterhin Ulrike Hansmann. Als Schriftführer wurde Harald Toepke bestätigt, als sein Stellvertreter Thomas Kaeuffer. Und auch bei den Beisitzern besteht Kontinuität, wiedergewählt wurden Nicola Göbel, Bernd Winkler und Mate Beric. Das Team wird durch die Revisoren David Munzinger und Benedict Treß komplettiert.

Neuburger Verkehrsverein geht mit bewährter Spitze in die nächsten drei Jahre

Und nicht nur dem Komitee scheint es beim Verkehrsverein, den Lahm gerne einmal mit einer Familie vergleicht, zu gefallen. Denn im Rahmen der Sitzungen konnten auch zahlreiche Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt werden. Egal, ob zehn Jahre, 25 oder über 40 Jahre, Lahn ermutigte jedes Mitglied, auch weiterhin im Verein aktiv zu sein. Einen kleinen Fauxpas musste der Vorsitzende dann doch eingestehen, denn eigentlich hätte Peter Winterholler bereits im vergangenen Jahr für 45 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden sollen, wurde aber schlichtweg übersehen. Dann gab es die Urkunde und eine Flasche Wein nun eben zur 46-jährigen Zugehörigkeit.

Bei soviel Zusammenhalt blickt der Verein voller Vorfreude in die Zukunft. Die Arbeiten am Vereinsheim in Ried konnten fast abgeschlossen werden, nur noch kleinere Malerarbeiten sind nötig. Dann strahlt das neue Heim, bei dem auch sehr auf Energieeffizienz geachtet wurde, in neuem Glanz. Der wertvolle Fundus an Gewändern ist neu sortiert und in Schränken und Regalen aufbewahrt. Die Kosten von 260.000 Euro, welche bereits 2021 in Aussicht gestellt wurden, konnten bei der Renovierung eingehalten werden.

Dass der Verkehrsverein dennoch finanziell gut dasteht, liegt vor allem daran, dass die Großveranstaltungen des Verkehrsvereins ungebrochen gut angenommen werden. Das Schloßfest lockt jedes Mal Tausende Besucher an und auch die Schlossweihnacht im Neuburger Residenzschloss wird immer wieder gut angenommen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren, soll der Startschuss doch am 6. Dezember fallen. Die Schlossweihnacht findet wieder am zweiten und dritten Adventswochenende statt.