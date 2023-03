Neuburg

Musik in Neuburgs Kunstscheune: Handgemacht und unter Freunden

Plus Das Songwriter's Special in der Kunstscheune in Neuburg macht aus einem Abend etwas Besonderes. Diesmal stand C. B. Green mit zwei "Nordlichtern" auf der Bühne.

Von Manfred Rinke

"Es scheint wieder zu laufen", meinte C. B. Green bei der Begrüßung der gut 60 Besucher in Marienheim. Denn auch beim zweiten Songwriter's Special nach der langen Corona-Pause war die Kunstscheune voll. Offenbar würden sich die Menschen wieder nach Kultur sehnen, vermutet der Gastgeber - und offensichtlich nicht zuletzt nach der Art, wie sie einmal mehr am Donnerstag und Freitag in dem kleinen Musiktempel am Rande der Stadt geboten wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

