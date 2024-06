Neuburg

vor 34 Min.

Musikalische Vielfalt in Bergen: Viva la Musica lädt zum Konzert

Plus Am 16. Juni bringt die Chorgemeinschaft "Viva la Musica" ein buntes Potpourri ins Münster. Ein 20-köpfiges Orchester und die Chormäuse sorgen für die Höhepunkte.

Von Brigitte Clemens

“Viva la Musica“ klingt ein bisschen nach einem Titel, einem freudigen Ausruf, ist aber der Name einer Chorgemeinschaft aus Gaimersheim unter der Leitung des Gründungsvaters Richard Westner.

Um die Entstehung dieser Chorgemeinschaft rankt sich eine kleine Geschichte: Anlässlich einer Hochzeit taten sich im August 1969 etwa acht Leute zusammen, den Gottesdienst zu gestalten. Man hatte Spaß an dieser Aufgabe, Erfolg kam hinzu und so entwickelte sich daraus erst einmal der "Jugendchor Gaimersheim". Nachdem nach geraumer Zeit die Mitglieder immer älter wurden, entschloss sich der Vorstand den Namen in "Viva la Musica" zu verändern. Einen Nachwuchschor, "die Chormäuse", gibt es bis heute aber immer noch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen