Nach Förderbewilligung: Der Kunstkai soll nach wie vor stattfinden

Es war ein Projekt, das die Donau und die Neuburger Innenstadt besser verbinden sollte: 2023 hatte das Stadtmarketing den Ideenwettbewerb „Vision, Zukunft, Donau“ ausgerufen. Gefragt waren Vorschläge, wie man die Donau attraktiver in das Stadtleben einbinden könnte. Träumen war explizit erwünscht, jeder kreative Gedanke willkommen. Als Beispiele, in welche Richtung die Projekte gehen könnten, wurde sogar eine Seilbahn über die Donau, eine Strandbar oder ein Bootsverleih genannt. Auch das Brückenkollektiv sendete damals einen Vorschlag an das Stadtmarketing: Ein Kunstkai sollte organisiert werden. Seitdem ist mehr als ein Jahr vergangenen und es wurde still um den Ideenwettbewerb. Zeit, einmal bei den Verantwortlichen nachzufragen.

