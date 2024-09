Nahwärme-Baustelle: Münchener Straße teilweise gesperrt

Wie angekündigt ist ab Montag, 9. September, die Münchener Straße zwischen dem Oswaldplatz und der Einmündung in die Sudetenlandstraße komplett gesperrt. Die Stadtwerke verlegen in dem zentralen Bereich einen weiteren Abschnitt der Nahwärme. Die Umleitungen aus den unterschiedlichen Zufahrtsrichtungen sind großräumig ausgeschildert.

Münchener Straße in Neuburg zwischen Oswaldplatz und Post gesperrt

Die Baustelle schließt sich nahtlos an die vorgelagerten Bereiche am Oswaldplatz und der Eybstraße an, die beide im vorgegeben Zeitplan abgeschlossen werden konnten. Die jetzt eingerichtete Sperrung wird voraussichtlich bis 2. November bestehen bleiben.

Die Neuhofstraße und die Hadergasse werden während der Baustellenzeit zu Sackgassen, sind jedoch für Anwohner und Besucher der Gewerbeeinheiten und Praxen erreichbar. (AZ)