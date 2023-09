Neuburg

Neuburger Freibad schließt, Hallenbad lockt mit Neuerungen

Plus Diesen Sonntag schließt das Brandlbad, das Parkbad in Neuburg öffnet am 26. September. Was sich die neue Cafeteria-Pächterin hat einfallen lassen.

Nur noch bis Sonntag, 17. September hat das Brandlbad in Neuburg geöffnet. Dann endet die Saison für das Freibad. Das Hallenbad öffnet aber bereits am 26. September seine Türen für die Badebegeisterten. Über den Sommer hat sich dort einiges getan. Die Terrasse im Saunabereich wurde komplett neu gebaut, die Rutsche wurde neu beschichtet und auch das Fotomotiv im Bad wurde ausgetauscht.

Es stand länger die Frage im Raum, ob das Brandl nicht doch noch länger geöffnet hat. Der September zeigt sich aktuell von seiner besten Seite. Viel Sonne und hohe Temperaturen haben in den letzten Ferienwochen noch einige Besucher ins Bad gezogen. Andreas Bichler, stellvertretender Werksleiter bei den Stadtwerken Neuburg, weiß aber, dass zum Schulanfang die Besucherzahlen im Freibad sinken.

