Neuburger Radfahrer mit frisiertem E-Bike unterwegs

Deutlich zu schnell ist am 28. August ein 36-jähriger Radfahrer aus Neuburg in der Augsburger Straße unterwegs gewesen. Das teilte die Polizei mit. Gegen 2.50 Uhr fiel der 36-Jährige mit seinem E-Bike auf dem Radweg an der Augsburger Straße einer Polizeistreife auf, da er recht flott unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine technische Vorrichtung am E-Bike fest, mit der sich die Geschwindigkeit weit über die zulässigen 25 km/h erhöhen lässt.

E-Bike-Fahrer in Neuburg deutlich zu schnell und alkoholisiert unterwegs

Damit wurde das E-Bike zu einem Kleinkraftrad, für das der 36-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem stand der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Nach Ausbau der technischen Vorrichtung wurde das Fahrrad wieder an den 36-Jährigen ausgehändigt. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten. (AZ)