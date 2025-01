Der Neuburger Seniorenbeirat trauert um zwei treue und aktive Mitglieder. Elfriede Scrase ist im Alter von 86 Jahren verstorben, Erwin Breisach mit 87 Jahren. Eine Woche nach seinem Tod starb auch seine zwei Jahre jüngere Ehefrau Erika.

Erwin Breisach war nicht einmal Mitglied des Beirats, aber er organisierte ehrenamtlich passende sportliche Aktivitäten für Neuburger Senioren. Der frühere Spitzenkegler der BSG Eternit und Tennisspieler des BSV Neuburg animierte die Rentner zum Kegeln, Boulespielen oder zu Fahrradtouren. Er wollte die Leute zusammenbringen. „Er war unglaublich zuverlässig und hat keine Arbeit abgelehnt“, sagt Renate Wicher. Die Ehrenvorsitzende des Seniorenbeirats hält Erwin Breisach als Stütze und besondere Persönlichkeit in Erinnerung.

Icon Vergrößern Auch Erwin Breisach (hinten links außen) ist tot. Foto: Wicher Icon Schließen Schließen Auch Erwin Breisach (hinten links außen) ist tot. Foto: Wicher

Das gilt auch für Elfriede Scrase, die sich insbesondere für Barrierefreiheit und Erleichterungen für Rentner eingesetzt hat. Sie sei Mitbegründerin des „Seniorensiegels“ gewesen und habe mit dem Neuburger Stadtmarketing auf die Einhaltung dieses Zertifikats geachtet. Das Ehepaar Breisach wird an diesem Mittwoch, 8. Januar, um 14.30 Uhr im alten Friedhof bestattet. Zuvor ist um 13.30 Uhr ein Trauergottesdienst in der Heilig Geist-Kirche. Die Urnenbeisetzung von Elfriede Scrase ist am Dienstag, 14. Januar, um 15 Uhr auf dem alten Friedhof an der Franziskanerstraße.