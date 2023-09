Neuburg

Neuburger Tierheim schlägt Alarm: Wenn Hund und Katz' zum Problem werden

Plus Seit Jahren sind die Tierheime in Deutschland an der Belastungsgrenze. Auch in Neuburg wird die Luft dünner. Das hat laut Tierheimleiter Gerd Schmidt vor allem drei Gründe.

Von Anna Hecker

Noch geht ihnen die Luft nicht aus. Noch! Denn obwohl das Neuburger Tierheim laut Leiter Gerd Schmidt in den vergangenen Jahren "extrem gut" gewirtschaftet habe, werden die Herausforderungen immer größer. So wie viele Tierheime in ganz Deutschland kämpft auch die Neuburger Einrichtung mit drei Problemen, die immer größer werden. Und für die es laut Schmidt einen klaren Handlungsbedarf gibt.

Jedes dritte Tierheim in Deutschland steht laut Schmidt bereits vor der Insolvenz. "Alles wird teurer, egal ob Mieten, Futter oder Pflegeprodukte", sagt der Vorsitzende des Tierschutzvereins. Das spürt die Neuburger Einrichtung auch. Möglich ist die Arbeit schon längst nur durch die vielen Stunden an Engagement, die von ehrenamtlichen Helfern gestemmt wird. Von Menschen, die diese Arbeit aus Überzeugung machen - genau wie Schmidt, der seit Jahrzehnten ohne Lohn für den Tierschutz arbeitet. Doch die Motivation aufrecht zu halten, werde schwieriger, denn bei aktuellen Problemen fühle man sich alleine gelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

