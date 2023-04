Neue Deko-Elemente: Die Neuburger Innenstadt wird bunt

Die Neuburger Innenstadt hat am Mittwoch eine neue, bunte Straßendeko erhalten. Weitere Maßnahmen, um das Zentrum zu beleben, sollen folgen.

Die Neuburger Innenstadt hat am Mittwoch eine neue Straßendeko erhalten. Über Schmid-, Färber-, Rosen- und Weinstraße hängen nun bunte Motive - ein Schmetterling, eine Blüte und ein Blatt. Das Projekt von Stadt und Stadtmarketing soll Aufmerksamkeit erzeugen und sowohl Einheimische als auch Gäste aus der Region in die zentrale Neuburger Einkaufsstadt locken, heißt es vonseiten der Stadt. Die Deko-Aktion ist demnach Teil eines Maßnahmenpakets, das in den kommenden Wochen noch die eine oder andere Überraschung in die Stadt bringen wird, heißt es.

„Ich finde es wirklich toll, dass wir jetzt zum Start in den Frühling einen farbenfrohen Hingucker in die City bringen“, freut sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und ergänzt: „Wir bemühen uns bei Stadt und Stadtmarketing sehr, unsere Innenstadt mit frischen Ideen zu unterstützen. Die vom Stadtrat beschlossene Initiative wurde großzügig durch die EU gefördert und ist obendrein ausgesprochen nachhaltig.“

Feuerwehrkommandant Markus Rieß bei der Montage der neuen Deko in der Neuburger Schmidstraße. Foto: Andreas Zidar

Neue, bunte Deko für die Neuburger Innenstadt

Die neuen Dekoelemente stammen laut Mitteilung vom weltweit tätigen Unternehmen Blachere Illumination, das sich auf Straßenraumdekorationen aller Art spezialisiert hat. Die Sommerelemente „Blüte“, „Blatt“ und „Schmetterling“ sind nach Angaben der Stadt aus recycelten Plastikflaschen hergestellt und mit biologisch einwandfreien Farben behandelt. „Das neue Straßendeko-Konzept ist aufmerksamkeitsstark und ein weiterer Baustein zur Attraktivitätssteigerung unserer Einkaufsstadt“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet und fügt an: „Auch bei der Montage haben wir eine smarte Lösung gefunden, hängen die Motive doch genau an den Stahlseilen, die für die Weihnachtsbeleuchtung ohnehin verspannt sind."

Möglich wird die Aktion durch eine kräftige Förderung durch das EU-Förderprogramm „REACT-EU“, das Innenstadtimpulse in der Post-Corona-Zeit geben soll. Die Stadt Neuburg hat ein ganzes Vorhabenbündel im Gesamtvolumen von 250.000 Euro eingereicht und darf sich über eine Förderquote von satten 90 Prozent freuen. So wird es neben mehreren Maßnahmen im Straßenbild auch eine Zukunftswerkstatt zur Förderung der Innenstadt geben. Einen besonderen Dank sprechen die Beteiligten der Feuerwehr Neuburg aus, die die Motive am Mittwochvormittag innerhalb kürzester Zeit über den Köpfen der Schmid-, Färber-, Rosen- und Weinstraße montiert hat. (AZ)

