Neue Idee für den Unfallschwerpunkt auf der B16 bei Neuburg

Immer wieder kracht es an dieser Stelle der B16 in Neuburg. Eine Stahlschutzwand sollte das Problem dort verbessern. Vergebens. Jetzt wird neu gedacht.

Plus Alle Versuche, die Unfallkreuzung B16 mit der Donauwörther Straße zu entschärfen, sind gescheitert. Jetzt gibt es eine neue Variante, die mehr Sicherheit bringen soll.

Fünf Verletzte nach einem Frontalzusammenstoß auf der B16. Im September dieses Jahres kracht es bei Neuburg mal wieder heftig. Die Unfallstelle ist bereits berüchtigt, es ist die Stelle, an der man von der Bundesstraße in die Donauwörther Straße in Richtung Neuburg abbiegt. Seit 2020 hat es dort mindestens sechs Unfälle mit teils Schwerverletzten gegeben, hinzu kommen zahlreiche Zusammenstöße mit Blechschaden. Jetzt gibt es eine neue Idee, wie der Unfallschwerpunkt entschärft werden könnte.

Seit Jahren ist die Einfahrt von der Bundesstraße im Westen der Stadt eine kritische Stelle. Alle drei Jahre wird die Unfallstatistik ausgewertet, so auch Ende 2023. Obwohl zahlreiche Maßnahmen getroffen wurden, zeigt die Auswertung des Beobachtungszeitraumes: Die Stelle bleibt ein Unfallschwerpunkt. 2018 bis 2020 krachte es dort 15-mal. Das Niveau blieb gleich. "Die aktuellen Zahlen machen klar, dass wir hier weiterhin ein Problem haben", sagt Franz Sailer, Verkehrsexperte bei der Neuburger Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

