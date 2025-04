Neue Jugendreferentin gewählt, Jubilare geehrt

Eichstätt/Neuburg. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der DAV Sektion Eichstätt-Neuburg im Gasthaus „Zum Bräu” in Nassenfels konnte 1. Vorsitzender Ralf Eiba rund 70 Mitglieder begrüßen, darunter auch den Ehrenvorsitzenden Gerhard Sturm und eine stattliche Anzahl aktiver Ehrenamtlicher. In seinem Bericht über das vergangene Jahr zeigte sich Eiba sehr zufrieden mit der Vereinsarbeit, ein Höhepunkt war u.a. der Jubiläumsabend „125 Jahre DAV Sektion Eichstätt“. Zudem informierte er über aktuelle Projekte sowie geplante Investitionen in Glorer-Hütte und Kletterhalle. "Der JURABLOC am Blumenberg erfreut sich weiter großer Beliebtheit, die ersten Kredite für das Kletterzentrum konnten bereits zurückgezahlt werden", wie Schatzmeisterin Michaela Wittmann berichtete. In der Versammlung konnte die Position der Jugendreferentin neu besetzt werden: Janina Binder, die bereits kommissarisch im Amt war und zuvor auch von der Jugendvollversammlung gewählt worden war, wurde von den Mitgliedern einstimmig in diese Funktion gewählt. Der Vorstand zeigte sich erfreut über das klare Votum und das Engagement der Jugend. „Aber auch wir spüren wie viele andere Vereine und Verbände nachlassende Bereitschaft, sich ehrenamtlich und in verantwortungsvoller Funktion für das Vereinsleben einzubringen“, so Eiba. Er appellierte daher an alle Mitglieder, sich für die aktive Mitgestaltung und Mitarbeit in der DAV Sektion Eichstätt-Neuburg zu begeistern. Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger Mitglieder, darunter auch Hermann Beck, Bernhard Ludwig, Max Rucker, Gerhard und Günter Sturm, die für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden. Von insgesamt 84 Jubilaren konnte Eibau und 2. Vorstand Seibold 20 persönlich mit dem symbolträchtigen Jubiläumsedelweiß auszeichnen.

