Neue Orgel für die Neuburger Hofkirche wird zum Klangerlebnis

Plus Die Neuburger Hofkirche erhält ein saniertes Spitzeninstrument. 300.000 Euro reichen wohl nicht aus. Zur Weihe kommt an Mariä Himmelfahrt Bischof Bertram Meier.

Ein „Intonateur“ bringt die neue Hofkirchen-Orgel in Form. Martin Geßner aus Weißenhorn stimmt 37 Register und – wenn es sein muß - jede einzelne der 2500 Pfeifen. Es zeichnet sich ab, dass die Neuburger Hofkirche bald eine gewaltige Klangfülle erleben wird.

„Die Orgel wird nicht mehr wiederzuerkennen sein“, da ist sich Orgelbauer Martin Geßner sicher. Das wird auch der Augsburger Bischof Bertram Meier beurteilen, denn er kommt zum Patrozinium am 15. August zur Orgelweihe. Als Kaplan in Neuburg 1991/92 hatte er noch die alte Orgel erlebt.