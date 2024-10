Neuer Elternbeirat in der Grundschule im Englischen Garten

Mit einer erfreulich hohen Wahlbeteiligung ist der neue Elternbeirat an der Grundschule im Englischen Garten per Briefwahl für zwei Jahre gewählt worden. Den Vorsitz übernimmt Melissa Held, den Posten des Stellvertreters Roland Sander. Schulleitung und Kollegium freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit und tatkräftige Unterstützung bei den geplanten Vorhaben und Projekten, die den gewählten Elternvertretern in der ersten Sitzung von Schulleiterin Claudia Rischbeck und Konrektorin Wibke Reiter vorgestellt wurden.

