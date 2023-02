Neuer Lidl eröffnet bald: Das erwartet die Kunden in Neuburg

Die neue Lidl-Filiale am Südpark geht mit einer Spendenaktion an den Start. Über einen der modernsten Märkte wurden auch Imagefilme gedreht – auch mit Helene Fischer?

Die neue Lidl-Filiale an der Bundesstraße 16 am Südpark-Eingang wird am Donnerstag, 23. Februar, eröffnet. Sie ersetzt die ehemalige Filiale, die in Sichtweite nur ein paar Meter entfernt steht. Dort soll ein Getränkemarkt Einzug halten. Zur Eröffnungsfeier der neuen Filiale hat sich der größte Discounter-Konzern der Welt einiges einfallen lassen, auch schon im Vorfeld.

Denn der neue und mit modernste Lidl-Markt diente allen Erkenntnissen nach auch als Kulisse für Imagefilme, die vor Ort in Neuburg aufgenommen wurden. Ein Geheimnis macht der Konzern daraus, ob das Filmteam auch einen Spot mit Helene Fischer gedreht hat. Wie aus zuverlässiger Quelle zu erfahren war, soll der Schlagerstar vor Ort gewesen sein. Und auf die Frage eines Redakteurs an Lidl-Mitarbeiter, ob sie denn auch ein Autogramm von Helene Fischer erhalten haben, gaben diese zwar keine Antwort, zeigten zumindest aber ein glückliches Lächeln.

Mit der Neueröffnung entstehen zehn zusätzliche Arbeitsplätze in Neuburg. Die Mitarbeiter kommen aus den Berufsfeldern Kassierer, Verkäufer, Kaufmann- oder -frau im Einzelhandel und Handelsfachwirt. Die Kunden erwartet ein moderner Filialbau und neben dem neuen Auftritt auch eine Elektrosäule auf dem mit 114 Stellplätzen ausgestatteten Parkplatz.

Neuer Lidl in Neuburg weist Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern auf

In der Filiale sorgt beispielsweise eine Glasfront für viel Tageslicht. Mit einer großen Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmetern wurde Platz für breitere Gänge und die bessere Warenpräsentation geschaffen. Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche in der Filiale.

Anlässlich der Neueröffnung am kommenden Donnerstag nimmt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling um 9 Uhr für den guten Zweck an der Lidl-Kasse Platz und zieht die Einkäufe der Kunden und Kundinnen über den Scanner. Die gesamten Einnahmen dieser Aktion spendet Lidl an den Familien-Nachsorgeverein Elisa.

Auch für die Kundinnen und Kunden gibt es besondere Neueröffnungsaktionen: Sie haben vom 23. bis 25. Februar die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und ein dreiminütiges Freishoppen zu gewinnen. Kunden, die am Eröffnungstag am Lidl-Glücksrad drehen, haben zudem die Chance auf einen kleinen Gewinn.