Neues Angebot in Neuburg: Verbundausbildung in der Immobilen-Branche

Ein Azubi, vier Betriebe: Jugendliche können sich in Neuburg jetzt auf neue Weise zum Immobilienkaufmann ausbilden lassen. Wie genau das funktioniert und was der Berufseinsteiger davon hat.

In der Bank, im Büro und auf dem Bau: Vier Unternehmen haben sich in Neuburg zusammengetan, um künftig eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann anzubieten. Die Sparkasse Neuburg-Rain, die Gewo Neuburg, die Mayr Bau und die Immobilienverwaltung HVI-Neuburg wollen sich ab dem kommenden Ausbildungsjahr eine Nachwuchskraft teilen. "Diese Vierer-Konstellation ist einzigartig in Neuburg" erklärt Johannes Mayr. Er kenne solche Kooperationen aus München zwischen dem Versicherer Allianz und FC Bayern. Zusammen möchten die Neuburger Unternehmen den Auszubildenden die komplette Bandbreite des Immobiliengeschäfts näherbringen, wobei sich jeder Betrieb auf seine Kernkompetenzen konzentriert.

Das heißt für die Auszubildende: weniger Telefondienst und mehr Inhalte als in einer gewöhnlichen Berufsausbildung. Das ist die Idee der Ausbilder. "Mich hat das immer geärgert, wenn die Auszubildenden als billige Arbeitskraft missbraucht werden", sagt Rainer Bierwagen von der Gewo Neuburg. Von ihm kam der Impuls für die Verbundausbildung, denn allein wäre die Gewo nicht in der Lage, das gesamte Spektrum der Berufsausbildung abzudecken, ähnlich geht es der HVI-Neuburg. Das berichten Bierwagen und Bernd Winkler von der HVI-Neuburg. Die beiden Betriebe haben bisher noch gar nicht ausgebildet. Dafür sind sie zu klein. Durch die Kooperation gewinnen sie Nachwuchs. "Wir können nicht nur über den Fachkräftemangel schimpfen, wir müssen etwas machen", findet Bernd Winkler.

Eine Ausbildung bei Sparkasse, HVI-Neuburg, Gewo Neuburg und Mayr Bau

Ganz anderes sieht die Lage bei der Sparkasse Neuburg-Rain und bei Mayr Bau aus. Die Bank habe derzeit rund 25 Auszubildende im Haus, aber noch keinen Immobilienkaufmann oder keine Immobilienkauffrau, berichtet Matrin Neumair von der Sparkasse. Das Unternehmen Mayr Bau bildet bereits alle drei Jahre einen Auszubildenden in dem Bereich Immobilienwirtschaft aus. Johannes Mayr hebt hervor, wie attraktiv die Branche ist. Diese befinde sich derzeit im Wandel, sei aber krisensicher, darüber sind sich die vier Vertreter der Unternehmen einig.

Der oder die Auszubildende wechselt etwa alle drei Monate zwischen den Betrieben. Bei der Gewo Neuburg geht es um die Verwaltung von Mietwohnungen. Zu der Ausbildung gehören Themenfelder wie Buchhaltung, Instandhaltung und auch der Kontakt zu den Mietern, wie Bierwagen erklärt. In den Monaten bei der Sparkasse steht das Makler- und Finanzgeschäft im Zentrum.

Auf die Abwechslung zum Büroalltag konzentriert sich die Mayr Bau. Dort geht es auf den Bau. Zwar werde während der Ausbildung nicht selbst auf der Baustelle herumgewerkelt, bei der Station gehe es um Bauplanung und Projektmanagement, sagt Johannes Mayr. Bei der HVI-Neuburg erhalten Auszubildende einen Einblick in den Alltag einer Hausverwaltung. Das Unternehmen kümmert sich um rund 1600 Wohneinheiten in Neuburg.

Berufsschule in München und alle drei Monate in einem andern Betrieb

Die Verbundausbildung wird zum kommenden Ausbildungsjahr das erste Mal angeboten. Zunächst soll es eine Stelle geben. Die Berufsschule befindet sich in München. Ein Wohnheimzimmer wird von den Ausbildern gestellt und gezahlt. Der Unterricht findet in Blöcken statt, sodass die Auszubildenden auch außerhalb der Ferienzeiten Urlaub nehmen können, wie die Verantwortlichen hervorheben. Ausbildungsstart ist im September 2024, mit der ersten Station bei der Gewo Neuburg. Übernommen werden kann der Azubi nach den drei Lehrjahren dann von allen vier Betrieben.

Interessierte können am 7. Oktober bei der Azubi-Messe in der Neuburger Parkhalle weitere Informationen direkt an den Ständen der Betriebe einholen, Bewerbungen können an bewerbung@vdwbayern-treuhand.dvinci-easy.com gesendet werden. Rückfragen werden unter der Telefonnummer 08431/648455 beantwortet.