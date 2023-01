Neues Parkleitsystem für Neuburg: Drei Tiefgaragen werden gesperrt

Drei Tiefgaragen in Neuburg werden mit Anzeigetafeln ausgestattet, die Teil eines neuen Parkleitsystems sind. Für den Einbau werden die Garagen zeitweise gesperrt.

Die Stadtwerke Neuburg installieren Anzeigetafeln an den Einfahrten zu den drei Tiefgaragen am Schrannenplatz, am Spitalplatz und im Fürstgarten, die die aktuelle Belegung mit Fahrzeugen anzeigen. Diese Tafeln sind Teil eines neuen Parkleitsystems, das die Stadtwerke auf Beschluss des Werkausschusses ab kommender Woche in ihren drei Tiefgaragen einrichten. Das System soll die Parkplatzsuche in Zukunft deutlich entspannen, so die Hoffnung der Verantwortlichen.

Der Einbau geschieht laut Mitteilung Schritt für Schritt: Ab Montag, 30. Januar, wird in der KW 5 (30. Januar bis 3. Februar) die Tiefgarage am Schrannenplatz als erstes mit dem neuen Parkleitsystem ausgerüstet, in der KW 6 (6. bis 10. Februar) folgt die Tiefgarage am Spitalplatz, in der KW 7 (13. bis 17. Februar) die Tiefgarage im Fürstgarten. Während der Montage des Parkleitsystems sind die Tiefgaragen tagsüber von 7 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit gesperrt. Ausgenommen sind laut Stadtwerke Inhaber eines Parkausweises, diese können ihr Fahrzeug auch während der Einrichtung des Parkleitsystems wie gewohnt parken. Die Stadtwerke bitten die Nutzer der Tiefgaragen für etwaige Unannehmlichkeiten um Verständnis, heißt es.

Die Maßnahme geht auf einen Antrag von Grünen-Stadtrat Gerhard Schoder zurück, der zuletzt im Werkausschuss diskutiert wurde. "Ich bin froh, dass die Idee so schnell umgesetzt wird", sagt Schoder, der einen "tollen Schritt für ein neues Parkerlebnis" sieht. Aktuell sind die Anzeigen nur für die drei Tiefgaragen geplant. Schoder hofft, dass sich das System bewährt und auf oberirdische Parkflächen, etwa an der Luitpoldstraße, am Graben oder an der Schlösslwiese, ausgeweitet wird. Dort könnten Sensoren im Boden zum Einsatz kommen. Außerdem wünscht sich der Grünen-Stadtrat Anzeigetafeln am Ortseingang, um den Verkehrsteilnehmenden bereits frühzeitig freie Stellplätze aufzuzeigen und den Parksuchverkehr zu verringern.

