Neues Wegekreuz in Neuburg: Ein Ort zum Verweilen und Innehalten

„Was lange währt, wird endlich gut.“ So könnte man die feierliche Veranstaltung, die am Samstag im Englischen Garten in Neuburg stattfand, überschreiben, zu der sich zahlreiche Gläubige eingefunden hatten. Der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Neuburg St. Peter und Hl. Geist, Stadtpfarrer Herbert Kohler, weihte an der Weggabelung des Hauptweges zwischen Donaudamm und Englisch-Garten-Siedlung ein neu aufgestelltes Wegekreuz ein.

Kohler formulierte laut Mitteilung folgenden Gedanken: „Das Kreuz wurde an einer Wegkreuzung im Englischen Garten errichtet. Hier im Wald kreuzen sich die Wege von Menschen. Es finden viele Begegnungen statt, oft nur kurze und flüchtige, manchmal auch längere und sehr tiefe. Das Kreuz lädt ein, dass wir uns mit Aufmerksamkeit, Wertschätzung und einem offenen Ohr begegnen. Und es lädt uns auch zur Begegnung mit unserem Schöpfer ein, der immer ein Ohr für uns hat.“

Weihe des Wegekreuzes im Englischen Garten durch Stadtpfarrer Kohler

Das Gelände des heutigen Englischen Gartens, früher ein Jagdgebiet der Neuburger Pfalzgrafen, ist nicht nur ein Kulturdenkmal. Für viele Neuburger ist der einstige Park und heutige Naturwald ein Ort der Erholung, in dem sie sich gern aufhalten, und im Sommer auf den Wegen Schatten, Ruhe und ein schönes Naturerlebnis suchen. Bei den Initiatoren reifte vor Jahren die Idee, ein Wegekreuz an der Kreuzung des Hauptweges aufzustellen. Früher dienten solche Kreuze als Orientierungspunkte in der Landschaft, heute fordern sie alle zur friedlichen Begegnung auf, und Gläubige zu stillem Gebet. Das Ziel soll sein, zum Verweilen und Innehalten anzuregen, heißt es.

Stadtrat Alfred Hornung und OB Bernhard Gmehling sagten seitens der Stadt ihre Unterstützung und die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht zu. Für den Verschönerungsvereins zeigte sich Axel Kalkowski aufgeschlossen für die Idee, und auch der Wittelsbacher Ausgleichsfonds gab als Eigentümer des Englischen Gartens nach einem Ortstermin im Frühjahr 2024 seine Zustimmung.

Wegkreuz im Englischen Garten in Neuburg zum Teil aus dem Tegernseer Tal

Der obere Teil des Kreuzes wurde aus unbekannten Gründen im Tegernseer Tal abgebaut und stand bis zur Entdeckung und Erwerb unbestimmte Zeit auf dem Hinterhof eines dortigen Steinmetzbetriebes. Die untere, bei dem erworbenen Teil fehlende Metallkonstruktion wurde von dem Metallbaubetrieb Xaver Ostermeier in Aresing gefertigt. Die Fundamentarbeiten wurden in Eigenregie der Initiatoren durchgeführt. Die Erneuerung der stark verwitterten Blattvergoldung auf dem geschmiedeten oberen Teil, der die Form einer Monstranz aufweist, wurde vom Neuburger Steinmetz Leonhard Holzapfel durchgeführt. (AZ)