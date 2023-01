Neuburger OB Bernhard Gmehling: "Mein größter Wunsch ist Frieden"

Die Rückkehr zur Normalität nach den Corona-Einschränkungen, das Dauerthema zweite Donaubrücke, Vorfreude und Wünsche: Das Jahresinterview mit Neuburgs Oberbürgermeister.

Volksfest, Konzerte, Weihnachtsmärkte: Wie fühlt sich so etwas wie Normalität für Sie an?



Bernhard Gmehling: Es war ein wunderbares Gefühl, dass man sich bei zurückgehenden Infektionszahlen endlich wieder auf ganz vieles freuen und ohne Beschränkungen wieder zusammenkommen konnte. Allerdings spürte man von den Besucherzahlen her gerade beim Sommerpark noch Zurückhaltung. Auch die Vereine müssen sich von den Folgen von Corona erst wieder erholen. Vor allem fehlt es an Ehrenamtlichen, die mit Hand anlegen, wenn im Verein Hilfe gefragt ist.

Trotz der Hoffnung, dass die große Corona-Welle vorbei ist, bleibt der Krieg Russlands gegen die Ukraine mit all seinen schrecklichen Folgen vor allem für die Menschen dort, aber auch für uns. Was macht Ihnen dabei am meisten Sorgen?



Gmehling: Bei uns geht es natürlich in erster Linie um die Energieversorgung, die Angst, dass Gas und Strom ausgehen. Wir haben Krisenstäbe eingerichtet, überlegt, wo und wie wir sparen können. Etwa, dass wir die Raumtemperaturen in den städtischen Liegenschaften herunterfahren oder die Beleuchtungen nachts ausschalten.

Und früh entschieden, dass das Hallenbad heuer geschlossen bleiben soll. Fiel diese Entscheidung nicht zu früh? Letztlich gab's nach vielen Protesten ja doch eine Kehrtwende.



Gmehling: Ja, vielleicht war es zu früh. Aber wenn so ein Szenario droht und du bereitest dich nicht darauf vor, dann gäbe es erst recht Vorwürfe. Denn wichtiger als das Hallenbad sind ohne Frage warme Wohnungen für jeden.

Was waren für Sie die ernüchternden Momente im zu Ende gehenden Jahr?



Gmehling: Der schlimmste Moment war ohne Frage der 24. Februar. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es zu einem Krieg in Europa kommt. Der bedrückt mich sehr, vor allem wenn ich an die Folgen für die Menschen in der Ukraine denke. Ich vermisse Verhandlungen über einen Waffenstillstand, da versagt für mich die Diplomatie vollends.

Bleiben wir in Neuburg und reden über Positives. Worüber konnten Sie sich als OB heuer besonders freuen?



Gmehling: Persönlich über die vielen Wünsche zu meinem 20-jährigen Dienstjubiläum. Von der Arbeit her gesehen, dass wir mit wichtigen Infrastrukturmaßnahmen weiter vorangekommen sind. Erwähnt seien nur die Sanierung der Ingolstädter Straße und der Schmidstraße als Start einer Aufwertung unserer Innenstadt. Wichtigste Entscheidung heuer war natürlich, dass wir mit deutlicher Mehrheit vom 19:11 Stimmen die Planfeststellung für die zweite Donaubrücke auf den Weg gebracht haben.

Gerade das Thema ist ja nach wie vor sehr präsent. Die Planungen sind nun endlich in München wo geklärt wird, ob gebaut werden kann. Mal realistisch betrachtet: Wie groß sehen Sie die Chancen, dass das Großprojekt tatsächlich auch umgesetzt wird?



Gmehling: Die Chance auf Baurecht stufe ich mit 90:10 für Neuburg ein. Aus vielen Besprechungen mit den Gutachtern weiß ich, dass diese bei all ihren Untersuchungen überaus sorgfältig vorgegangen sind. Sowohl was den Straßen- und Brückenbau angeht, aber auch was die naturschutzrechtliche Seite betrifft. Wie detailliert, darüber kann sicher jeder auf unserer Homepage unter "Donaubrücke" informieren.

Die Gegner des Projekts sind ja recht präsent. Sie erzählen unter anderem von den erheblichen Auswirkungen auf den Englischen Garten und den Auwald und die riesigen Kosten, die Neuburg quasi handlungsunfähig machen würden. Wie würden Sie am Stand der Gegner argumentieren?



Gmehling: Dass das hier vor allem viel Stimmungsmache ist mit Argumenten, die einfach nicht stimmen. Der Englische Garten, um nur ein Beispiel zu nennen, bleibt unberührt! Der endet vor der Kläranlage, also weit vor der geplanten Brücke. Aber, ja, betroffen ist der Auwald auf der nördlichen Donauseite. Hier würde eine 20 bis 30 Meter breite, 350 bis 400 Meter lange Trasse entstehen. Der Eingriff in die Natur ist leider unumgänglich, würde aber nach allen Vorschriften und sogar darüber hinaus ausgeglichen.

Und was ist mit dem Geld?



Gmehling: Neuburg könnte die Brücke nie alleine stemmen. Aber das war immer klar. Deshalb hilft ja der Freistaat. Bestenfalls mit 100, sicher aber mit 85 bis 90 Prozent der Kosten. Übrig bleiben dürften rund zehn Millionen Euro. Die wird die Stadt über mehrere Jahre hinweg stemmen, ohne dass andere, wichtige Infrastrukturmaßnahmen auf der Strecke bleiben.

Wie die Brückengegner berichten, sammeln sie auch permanent Unterschriften gegen den Bau. Spüren auch Sie persönlich, dass der Widerstand der Neuburger gegen die zweite Donaubrücke tatsächlich wächst?



Gmehling: Ganz und gar nicht. Im Gegenteil: Was ich mitbekomme, ist ein ständig wachsender Unmut gegen die Verkehrssituation. Es ist irre, wie der Verkehr in der Innenstadt und über die Elisenbrücke zugenommen hat - und bei Weitem nicht nur zu Stoßzeiten. Was viele Bürger nervt, ist die lange Dauer bis zur Umsetzung des Projekts.

Mal weg von diesem Dauerthema: Wo sehen Sie im kommenden Jahr die großen Herausforderungen für die Stadt?



Gmehling: Da ist die Ausweisung neuer Baugebiete, um mehr Wohnraum zu schaffen, die weitere Verbesserung der Infrastruktur, etwa mit der Sanierung der Färberstraße in der Innenstadt, den Neubau der Kita für 4,2 Millionen Euro am Donauwörther Berg, wobei die noch immer nicht reichen wird und wir uns nach Containerlösungen umsehen müssen, und schließlich - ganz wichtig - die Fortsetzung unseres Nahwärmeprojekts.

Was wären denn Ihre großen Wünsche für 2023?



Gmehling: Dass sich die Sanierung der Innenstadt für die Einkaufsstadt Neuburg auszahlt und dass wir ein friedvolles Volksfest, am besten mit Festzelt, und ein sicheres und schönes Schlossfest erleben. Außerdem hoffe ich, dass der Ausbau der Wärme- und Stromversorgung funktioniert, weil die Energieversorgung das Thema der Zukunft sein wird. Wünschen würde ich mir zudem eine fachlichere und sachlichere Zusammenarbeit im Stadtrat mit mehr Kollegialität im Hinblick auf wichtige Projekte für die Stadt - und weniger Show.

... und privat?



Gmehling: Dass es der Familie gut geht und natürlich Gesundheit, weil mir Fußball und Tennis einfach wichtig sind. Ganz oben, auch als OB, steht aber der Wunsch nach Frieden.

Letzte Frage: Freuen Sie sich schon auf Mai 2026?



Gmehling: Ja, extrem! Aber sicher ist, dass ich meine Amtszeit als OB im Sinne unserer Stadt so gut ich kann zu Ende bringen werde.

Zur Person: Bernhard Gmehling, geboren am 10. Dezember 1959 in Beilngries; ab 1970 Studienseminar und Descartes-Gymnasium in Neuburg. Ab 1982 Studium der Rechtswissenschaften in Regensburg, von 1989 bis 2002 Richter am Amtsgericht Neuburg, Landgericht Ingolstadt, Staatsanwalt in Ingolstadt. Seit 2002 OB in Neuburg, Kreisrat, seit 2005 BRK-Kreisvorsitzender. Verheiratet mit Ehefrau Hermine, drei Kinder. Hobbys: Sport (vor allem Fußball), Kochen, Klavier spielen.