Papp&Klapp-Theater zeigt Familienstück

Das Papp&Klapp-Theater zeigt eine Familienvorstellung im Neuburger Stadtmuseum. Gezeigt wird am 8. Dezember um 15 Uhr das Stück „Am Tiefengrund oder wo das Wasser endet“. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Zum Stück: „Mit dem roten Vierspitz können Mokamongas mühelos bis zum Meeresboden abtauchen. Das Meermädchen Mokamonga-Mera will ihrer Freundin ganz unten am Tiefengrund etwas Besonderes zeigen. Auf ihrem Weg begegnen ihnen eindrucksvolle Meereswesen: Schlammspringer, Silberfische, Knurrhähne, Elektroschocker , und wie sie alle heißen. Was mit einem spielerischen Abenteuer beginnt, endet tiefgründig.“ Der Eintritt ist frei, die Besucher dürfen so viel geben, wie sie möchten. Informationen und Reservierung unter 08431 38756 oder unter 0172 6446094. (AZ)