Peter Kamphans sorgt seit 50 Jahren für den perfekten Schliff in Neuburg

Plus Peter Kamphans arbeitet als Optiker, seitdem er 15 Jahre alt ist. Jetzt ist er 69 - und immer noch im Beruf. Das Porträt eines Mannes, für den sein Handwerk eine Leidenschaft ist.

Von Elisabeth Sutner

In Hemd, Kittel und bunter Krawatte - so kennen die Kunden Peter Kamphans. Den Kittel hat man früher als Optiker getragen, heute ist das eher eine Rarität. Kamphans aber, seit 50 Jahren Optiker in Neuburg, trägt ihn weiter. Es ist für ihn ein Zeichen für Können, Sauberkeit, Feinarbeit und auch Tradition. Der Kittel gehört einfach zu ihm, so wie auch die lustigen Krawatten. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit packt er gern weihnachtliche Motive aus. Da gibt es Weihnachtsmänner und Rentiere, aber auch Hühner, Mickey Mouse und vieles mehr.

Eigentlich ist er seit fünf Jahren im Ruhestand, doch trotzdem ist er noch regelmäßig im Fachgeschäft in der Weinstraße anzutreffen. Zweimal in der Woche arbeitet der passionierte Feinmechaniker noch, so bleibt er fit und hat eine Beschäftigung. Insgesamt seit 50 Jahren arbeitet er nun in Neuburg bei Familie Heseler und hat seine Leidenschaft im Brillen- und Schmuckhandwerk gefunden.

