Zwei Unfallfluchten beschäftigen Neuburger Polizei

Zwei Unfallfluchten beschäftigen derzeit die Neuburger Polizei. Im ersten Fall stellte eine 45-jährige Neuburgerin ihr Fahrzeug zwischen 18 Uhr am 13. Dezember und 12.30 Uhr am 14. Dezember in der Spitalstraße ab. Während dieses Zeitraums beschädigte ein bislang Unbekannter den Außenspiegel am geparkten Pkw. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Unbekannter verursacht hohen Schaden an geparktem Pkw im Südpark

Deutlich höher fällt der Schaden im zweiten Fall aus. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 46-jähriger Neuburger am Samstag zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr seinen Pkw während des Einkaufs auf dem Parkplatz am Südpark. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen langen Kratzer an der Hintertüre seines Pkw fest, der durch bislang Unbekannten verursacht wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. In beiden Fällen nimmt die Neuburger Polizei Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)