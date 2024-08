Radverbot am Nachtbergweg: Es hagelt Kritik an Entscheidung der Stadt

Die Entscheidung der Stadtverwaltung, den Radverkehr aus dem Nachtbergweg zu verbannen, sorgt für große Diskussionen. Nicht nur in den Zuschriften an diese Redaktion und in den Kommentarzeilen der sozialen Netzwerke zweifeln die Bürgerinnen und Bürger an der Sinnhaftigkeit der Entscheidung oder mahnen eine schnelle Lösung an. Zu wichtig ist die Verbindung entlang der Donau im Radwegenetz der Stadt, als dass man darauf verzichten könnte. Massive Bedenken äußert jetzt auch der Schulleiter des Neuburger Gymnasiums, Peter Seyberth.

