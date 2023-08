Neuburg

Regen und Kälte verlangen Eisdiele, Freibad und Biergarten gerade einiges ab

Wetterbedingt sind die Biergärten in Neuburg leer. Auch hier, bei den Sitzplätzen von Mary`s am Donaukai bleiben die Sitzgruppen verwaist.

Plus In der ganzen Region um Neuburg ist es aktuell kalt und nass, das stellt Freibad, Eisdiele und Co. vor eine große Herausforderung.

Von Elisabeth Sutner

Mit dem Sommerferienstart vor knapp zwei Wochen änderte nicht nur der Alltag für die Schüler in ganz Bayern sondern auch das Wetter. Aus Sonnenschein und Hitze wurde Regen. Seitdem klettern auch die Temperaturen selten über 20 Grad. Eine große Herausforderung für saisonbedingte Branchen wie Freibad, Eisdiele und Biergarten. Wo sich aktuell eigentlich die Menschen tummeln sollten herrscht gähnende Leere. Doch wie gehen die betroffenen Branchen mit dem miesen Wetter um?

Brandlbad:

Die gute Nachricht für alle Schwimmer: das Brandl hat trotz des schlechten Wetters geöffnet! Andreas Bichler, stellvertretender Werksleiter bei den Stadtwerken Neuburg erläutert, dass im Freibad zwar aktuell wenig Badegäste seien - primär nur Schwimmer - doch die Einrichtung bleibe weiter offen. Ein Pluspunkt vom hiesigen Freibad sei die angenehme Wassertemperatur von 28 Grad. Der Sommerferienpass und die Saisonkarten würden aktuell eher weniger genutzt. Bichler bleibt trotz allem positiv, denn der Wetterbericht sagt für kommende Woche wieder sommerliche Temperaturen an und so sollte einer doch noch erfolgreichen Badesaison nichts im Wege stehen.

