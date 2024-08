Reha auf Rädern: Die Pioniere der Neuburger Geriatrie

Als Peter Roth in seinem kleinen, weißen VW Up auf die Hof-Auffahrt in Königsmoos einbiegt, lobt er erstmal die schönen, großen Tomaten, die im Vorgarten wachsen. „Toll sehen die aus. Das ist eine Kunst, die so hinzubekommen.“ Dann parkt der Physiotherapeut seinen Wagen, klingelt an der Tür und betritt das alte Bauernhaus. Drinnen, am oberen Ende der Treppe, wartet bereits seine Patientin auf ihn. „Guten Morgen“, ruft er ihr entgegen. „Wie gehts denn mit der Schulter?“ „Es geht“, entgegnet die Seniorin und geht voraus ins Wohnzimmer.

