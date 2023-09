Neuburg

Ruhestand im Luxus: Exklusive Senioren-WG in einer Neuburger Villa geplant

Einen guten Ausblick in die Natur hat man in der neuen Senioren-Villa in Neuburg-Ried.

Plus Viele Menschen sind im Alter allein. Wer genügend Geld hat, kann in Neuburg-Ried demnächst in eine Villa einziehen. Koch und Putzhilfe sind dabei inklusive.

In einer Neuburger Villa entsteht derzeit eine exklusive Wohngemeinschaft für Senioren. In dem Anwesen am Stadtrand in Ried lässt es sich gut leben. Mitten im Grünen verbringen künftige Bewohner und Bewohnerinnen ihren Ruhestand dort im Luxus. Ein weitläufiger Park, Indoorpool und exklusive Ausstattung sind selbstverständlich. Wenn gewünscht, würde ein Koch und eine Putzhilfe den Haushalt organisieren.

Viele Zimmer hat das Haus, vielleicht sind es 18, vielleicht auch 20, so genau weiß das der Besitzer Gerhard Neubaur aus Marxheim nicht. Interessenten betreten bei der Besichtigung zuerst die weitläufige Eingangshalle. Ein metallenes, mit Schnörkeln geziertes Treppengeländer führt von dort in das erste Obergeschoss. In der Galerie steht noch ein bestücktes Bücherregal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

