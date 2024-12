Sachbeschädigung und Einbruch in Neuburg

Ein bislang Unbekannter hat im Zeitraum vom 8. Dezember bis zum 10. Dezember im Bereich Weinstraße und Schrannenplatz einen Absperrpfosten beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein Schaden in Höhe von 300 Euro angerichtet.

Unbekannter bricht in Verkaufshütte in Rödenhof ein

Im Zeitraum zwischen 18 Uhr am 9. Dezember und 9 Uhr am 10. Dezember drang derweil ein Unbekannter in eine Verkaufshütte im Bereich Rödenhof ein. Aus dem Inneren des Standes entwendete der Täter ein Baustellenradio im Wert von rund 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg in beiden Fällen unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)