Sanierung hat begonnen: Färberstraße ist bis Oktober für Autos gesperrt

Am Montag haben die Sanierungsarbeiten in der Neuburger Färberstraße begonnen. Der Bereich ist nun monatelang für Autos gesperrt, die Geschäfte sind jedoch weiterhin erreichbar.

An diesem Montag hat die Baustelle in der Neuburger Färberstraße begonnen. Die Einkaufsstraße in der unteren Altstadt, die in der jetzigen Form aus den 1980er-Jahren stammt, wird saniert, nach dem Vorbild der Schmidstraße. Die Maßnahme soll planmäßig bis Mitte Oktober fertiggestellt werden, kündigte Bürgermeister Johann Habermeyer im Rahmen eines Termins mit betroffenen Händlerinnen und Händlern sowie Pressevertretern an. Während dieser Zeit ist die Straße für den Autoverkehr gesperrt, lediglich Anliegenden wird die Zufahrt ermöglicht.

Kundinnen und Kunden, die die örtlichen Geschäfte zu Fuß besuchen möchten, sind weiterhin willkommen. Alle Händler seien jederzeit erreichbar, so Habermeyer. Auf der Baustelle werde von Montag bis Freitag gearbeitet, den Samstag als wichtigen Einkaufstag halte man frei von Umbau-Aktivitäten. Für die Geschäftstreibenden seien die nächsten Monate sicherlich "keine leichte Zeit". Aber man bringe das Jahr gemeinsam über die Bühne und könne sich dann über eine Einkaufsstraße freuen, die für die nächsten 20 bis 30 Jahre fit gemacht ist, so Habermeyer. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Maßnahme insgesamt etwa eine Million Euro kosten wird. Der Freistaat Bayern übernimmt als Förderung voraussichtlich 400.000 Euro. Ohne diesen Zuschuss hätte sich die Stadt die Sanierung wohl nicht leisten können, betonte Habermeyer.

Seit Montagvormittag laufen in der Neuburger Färberstraße die Bauarbeiten. Foto: Andreas Zidar

Baustelle in Neuburg: Sanierung der Färberstraße hat begonnen

Bereits am Montagvormittag haben die Bauarbeiten begonnen, die sich in zwei Abschnitte gliedern. Zunächst werden die Wasserleitungen und Hausanschlüsse saniert und Glasfaserkabel verlegt. Voraussichtlich ab 12. Juni starten die Straßenbauarbeiten. Die Färberstraße erhält auf einer Länge von 150 Metern einen neuen Belag. Die Trennung zwischen Gehweg und Straße, die bislang zumindest optisch bestand, wird aufgehoben. Wie in der Schmidstraße schafft man eine verkehrsberuhigte Fläche, auf der alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt sind. Diese Regelung habe bereits bisher bestanden, stellt Habermeyer klar – auch wenn vielen in der Stadt das wohl nicht bewusst war.

Die Färberstraße erhält neue Sitzgelegenheiten, so soll die Aufenthaltsqualität erhöht und ein "Verweilcharakter" geschaffen werden. Die bestehende Bepflanzung wird erweitert, auch Fahrradabstellflächen entstehen. Die Pflasterung erfolgt einheitlich barrierefrei. Habermeyer erhofft sich eine "deutliche Aufwertung" der Einkaufsstraße. Dank versenkbarer Poller, die im Rahmen der Sanierung ebenfalls vorgesehen sind, soll sich die Färberstraße künftig zu bestimmten Veranstaltungen in eine autofreie Zone verwandeln. Mit der Sanierung wollen die Verantwortlichen die Wünsche verwirklichen, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung für die Innenstadt genannt wurden.

Eine Aktion des Stadtmarketings: Händler in der Färberstraße haben rote Teppiche erhalten, um Kundinnen und Kunden trotz Baustelle willkommen zu heißen. Foto: Andreas Zidar

Färberstraße in Neuburg ist bis Oktober für den Autoverkehr gesperrt

Stadt und Stadtmarketing begleiten die fünfeinhalbmonatige Baustelle mit diversen Marketing-Aktionen. Betroffene Geschäftsleute haben etwa rote Teppiche erhalten, um Kundinnen und Kunden willkommen zu heißen. Such- und Gewinnspiele sind geplant, ebenso wie eine kostenlose Kinderbetreuung, in Zusammenarbeit mit dem Traumtheater, am 6. Mai, 17. Juni sowie 15. Juli, im Bereich des Fürstgartencenters. Auch eine musikalische Begleitung mit Bands sei an diesen Tagen geplant, kündigt Ilona Dischner vom Stadtmarketing an. Unter dem Motto "Neue Wege für Neuburg" sind zudem Taschen, Flyer und Gummibärchen im Umlauf.

Lesen Sie dazu auch

Eine Übersicht zu allen Angeboten, Aktionen und zur Baumaßnahme gibt es unter www.neuburg-donau.de/faerberstrasse und www.stadtmarketing-neuburg.de