Schlägerei an der Tankstelle mit drei Verletzten: Mann zieht Schlagstock

Auf dem Gelände einer Tankstelle in Neuburg treffen zwei Männer aufeinander und geraten in Streit. Dann zieht einer der Beiden einen Schlagstock. Die Polizei rückt an.

Am Sonntagabend ist ein Streit zwischen mehreren bulgarischen Staatsangehörigen auf dem Gelände der Pinoil-Tankstelle an der Donauwörther Straße eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, waren dabei drei Männer beteiligt. Sie wurden allesamt verletzt, teils erlitten sie Platzwunden am Kopf.

Anscheinend kannten sich die Männer schon seit längerer Zeit. Ihr Wiedersehen am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr an der Tankstelle hatte also eine Vorgeschichte. Ein 31-jähriger Familienvater war mit seiner Frau uns seinen beiden Kindern unterwegs und hatte seinen Wagen an der Tankstelle abgestellt. Wie später klar wurde, hatte er etwa ein Promille im Blut.

Schlägerei an der Tankstelle: Mann zieht Schlagstock

Direkt hinter dem Wagen des 31-Jährigen hielt dann ein weiterer Wagen, der von einem 44-Jährigen gesteuert wurde. Dieser parkte offensichtlich das Auto der Familie ein. Es entwickelte sich zunächst ein Streit zwischen den beiden Männern, die nach Angaben der Polizei schnell zu Handgreiflichkeiten führte.

Als der 31-Jährige mit seiner Familie schließlich weiterfahren wollte, wurde er vom 44-Jährigen und dessen 38-jährigen Beifahrer, der laut Polizei ebenfalls betrunken und etwa 1,4 Promille hatte, aus dem Fahrzeug gezogen. Es folgten wechselseitige Faustschläge, auch ein Teleskopschlagstock kam zum Einsatz. Die beteiligten Männer wurden verletzt, erlitten Kratz- und Schürfwunden an Armen, am Mund und am Kopf. Sie mussten durch das BRK versorgt werden.

Die Polizeiinspektion Neuburg ermittelt gegen die Beteiligten, die nur gebrochen deutsch sprechen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Alkohol am Steuer. Zeugenhinweise werden unter Tel. 08431/67110 erbeten.