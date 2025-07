Rekord-Freitag am Schloßfest: Zehntausende feiern ein friedliches erstes Wochenende in Neuburg

Friedhelm Lahn zeigt sich am Sonntagnachmittag sehr zufrieden mit dem ersten Schloßfestwochenende. Das hat gleich mehrere Gründe. Da wäre zum einen der große Besucheransturm in die Neuburger Altstadt – ein Rekord, wie der Vorsitzende des Verkehrsvereins und Marktvogt sagt: „Der Freitag war der beste, den wir je hatten.“ Gerade bei den hohen Temperaturen kämen viele Menschen erst am Abend und auch das neue Nachtschwärmerticket (Eintritt ab 20 Uhr für acht Euro) werde sehr gut angenommen.

BRK und Polizei zeigen sich sehr zufrieden vom ersten Schloßfest-Wochenende

Ein weiterer Grund für Lahns gute Laune ist die Tatsache, dass „so gut wie nichts passiert ist“. Das bestätigt auch das BRK, mit seinen Stationen im Stadttheater und im Pfarrsaal St. Peter. „Es war bisher wirklich sehr ruhig“, sagt Einsatzleiter Patrick Tyroller. Bis Sonntagnachmittag haben er und sein 25-köpfiges Team rund 70 Menschen versorgt. „Von Blasen bis zu einer Kopfplatzwunde war da alles dabei.“ Bis auf eine Person, die ins Krankenhaus gebracht werden musste, konnten alle Menschen auf dem Gelände versorgt werden. Ständig waren kleine Teams auf Streife in der Altstadt unterwegs und achteten auf das Wohl der Besucherinnen und Besucher. „Wir haben eine sehr hohe Abdeckung“, so Tyroller. Bei Veranstaltungen wie den Turnierspielen oder der Feuershow kann immer was passieren, weshalb dort ebenfalls immer Einsatzkräfte bereitstehen.

Auch Menschen, die unter den Temperaturen von über 30 Grad litten, wurden versorgt. Die Hitze sorgte auch dafür, dass zwei Veranstaltungen abgesagt werden mussten: Das Kinder- und Jugendtanzspiel um 14 Uhr und der Steckenreitertanz um 15 Uhr. Thomas Reindel von der Neuburger Polizei ist ebenfalls sehr zufrieden mit dem ersten Schloßfest-Wochenende. Lediglich drei Fälle von Taschendiebstahl wurden am Freitagabend gemeldet, sonst habe es keinen einzigen Einsatz auf dem Schloßfest gegeben – keine Schlägerei, kein Vandalismus. „Wir ziehen eine sehr positive Bilanz“, sagt Reindel. Zu tun hatte die Polizei in der Altstadt aber doch: Erneut haben viele Menschen wieder jede Menge Sachen verloren. „Von Geldbeutel über Haarspangen bis zu Handys war alles dabei“, so Reindel. Die Gegenstände wird die Polizei an das Neuburger Fundbüro weiterleiten, wo sie dann abgeholt werden können.