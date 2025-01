Wer hier ein Schnäppchen machen will, der braucht vor allem gute Nerven, Durchhaltevermögen und Geduld. Richtig viel los war nämlich beim Second-Hand-Faschingsmarkt des katholischen Frauenbundes im Pfarrsaal Heilig Geist in Neuburg am Samstag.

David Dechand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schnäppchenjäger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fasching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis