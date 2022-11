Neuburg

06:30 Uhr

Schneemann-Ausstellung und Krippenweg: In Neuburg wird es weihnachtlich

Viel Liebe zum Detail erwartet die Besucherinnen und Besucher der weihnachtlichen Ausstellung in der Neuburger Markthalle.

Artikel anhören Shape

Schneemänner in vielen Variationen gibt es in der Weihnachtsausstellung in der Markthalle zu entdecken. Einen besonderen Spaziergang bietet der Neuburger Krippenweg.

Die vorweihnachtliche Ausstellung im Obergeschoss der Markthalle ist heuer nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder ein attraktiver Anziehungspunkt des Weihnachtsmarktes am Schrannenplatz. Angelika Burghart organisiert mit viel Liebe zum Detail vorweihnachtliche Themenausstellungen und bestückt die Galerie Jahr für Jahr mit echten Hinguckern und Raritäten. So gab es unter anderem bereits Schnitzkunst, altes Spielzeug, Engerl, Teddybären und Puppen zu bewundern. Die elfte Auflage der stets gut besuchten Schau heißt "Schneemänner & Co. im Winterwunderland". In der festlich geschmückten Galerie sind Schneemänner in allen erdenklichen Größen und Materialien sowie viele weitere winterliche Exponate zu sehen. Dabei sind alle Ausstellungsstücke Leihgaben aus der Bevölkerung. Schneemänner bei der Weihnachtsausstellung in der Neuburger Markthalle Als besonderen Anreiz gibt es auch diesmal das beliebte Ausstellungs-Gewinnspiel. So werden unter allen Besuchern drei Neuro-Packerl im Wert von je 50 Euro verlost. Die Galerie in der Markthalle ist bis 23. Dezember wie folgt geöffnet: Montag bis Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. 24 Stationen auf dem Neuburger Krippenweg Für einen schönen Spaziergang gibt es in der Ottheinrichstadt zahlreiche Möglichkeiten. Mit dem Neuburger Krippenweg kommt nach dem guten Anklang in den Vorjahren eine besonders attraktive Wegführung dazu. Ausgehend vom Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz geht es über 24 Stationen durch die Untere zur Oberen Stadt. Krippen unterschiedlichster Art warten darauf, in den Schaufenstern der Geschäfte und der Hof- und Peterskirche entdeckt zu werden. Einen Übersichtsplan mit Streckenverlauf gibt es auf: www.neuburger-weihnacht.de.

Themen folgen